Руденя: в Тверской области завершается дооборудование коечного фонда

По его словам, на данный момент в области 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. Всего в Тверской области подтверждены 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. На коронавирусную инфекцию в регионе обследованы более 27700 человек, за последние сутки – 1410.

Глава региона отметил, что более 40% случаев заражения коронавирусом протекает бессимптомно. У 22% больных заболевание протекает в средней тяжести, у 32% пациентов – в легкой степени. В среднем лечение занимает около двух недель, тяжёлых - от трех недель до одного месяца.

Губернатор поблагодарил жителей области, которые соблюдают санитарный режим и без необходимости не посещают общественные места.

"Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам", – сказал Руденя.

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