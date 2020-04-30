Руденя: в Тверской области завершается дооборудование коечного фонда

ТВЕРЬ, 30 апр - РИА новости. В Тверской области завершается дооборудование коечного фонда, сформированного в связи с пандемией коронавируса, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд. Сейчас завершается его дооборудование. География расширилась - это Тверь, Зубцов, Нелидово, Вышний Волочёк, Удомля, Калининский район", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
"Надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд. Сейчас завершается его дооборудование. География расширилась - это Тверь, Зубцов, Нелидово, Вышний Волочёк, Удомля, Калининский район", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
По его словам, на данный момент в области 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. Всего в Тверской области подтверждены 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. На коронавирусную инфекцию в регионе обследованы более 27700 человек, за последние сутки – 1410.
Глава региона отметил, что более 40% случаев заражения коронавирусом протекает бессимптомно. У 22% больных заболевание протекает в средней тяжести, у 32% пациентов – в легкой степени. В среднем лечение занимает около двух недель, тяжёлых - от трех недель до одного месяца.
Губернатор поблагодарил жителей области, которые соблюдают санитарный режим и без необходимости не посещают общественные места.
"Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам", – сказал Руденя.
"Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам", – сказал Руденя.
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