У главы Минтруда не выявили коронавирус

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Результат теста министра труда и социальной защиты Антона Котякова на коронавирус отрицательный, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Совещания, в которых принимает участие министр, проходят в онлайн-формате. Результат теста на коронавирус Антона Олеговича отрицательный", - рассказали агентству в Минтруде.
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