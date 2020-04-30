Руденя: в экономике Верхневолжье заняты 70% работающего населения

ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. В Тверской области в нынешней эпидемиологической ситуации продолжают трудиться более 70% от общей численности всего работающего населения региона, сообщил губернатор области Игорь Руденя

Тверь. "Ряд предприятий Верхневолжья, в том числе малый и средний бизнес, продолжают работать в режиме развития региональной и федеральной экономики, при этом соблюдая все меры санитарной безопасности. По данным областных министерств экономического развития и промышленности, в настоящее время работают порядка 443 тысяч человек, занятых в реальном секторе экономики, во внебюджетных организациях – это более 70% от общей численности всего работающего населения региона", - сказал глава региона, выступая в прямом эфире канала "Россия 24"

Руденя отметил, что на региональном уровне в рамках определенных президентом полномочий принимаются меры по обеспечению стабильности экономической ситуации. Разрешена работа производств и организаций, деятельность которых является непрерывной.

По словам губернатор, особое внимание сейчас уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. На этой неделе введен второй региональный пакет мер поддержки. Руденя при этом напомнил, что в план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлены 11 новых мер. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Эти льготы будут распространяться дополнительно на более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения, и на 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Глава региона сообщил, что 1-11 мая правительство Тверской области и органы муниципального управления будут работать в ежедневном режиме с круглосуточными дежурными.