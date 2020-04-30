Отопление в Москве отключат 6-7 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отопление в Москве отключат примерно 6-7 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете".
"Мы не останавливаемся подготовки к новому отопительному периоду. Через несколько дней, примерно 6-7 мая, мы отключим отопление", - сказал Бирюков.
Он отметил, что город надо готовить к работе в следующий зимний период.
"Если его не подготовить, то мы можем и зиму качественно не пройти. А мы привыкли к тому, что уже 11 зимних периодов нет аварий, отключений. Поэтому мы сейчас усиленно параллельно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых, подготовка и всех наших станций перекачки, генерации тепла и электроэнергии к работе в зимний период. Это очень серьёзная работа, и коммунальщики эту работу не останавливают",- добавил Бирюков.