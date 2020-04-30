Отопление в Москве отключат 6-7 мая

"Если его не подготовить, то мы можем и зиму качественно не пройти. А мы привыкли к тому, что уже 11 зимних периодов нет аварий, отключений. Поэтому мы сейчас усиленно параллельно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых, подготовка и всех наших станций перекачки, генерации тепла и электроэнергии к работе в зимний период. Это очень серьёзная работа, и коммунальщики эту работу не останавливают",- добавил Бирюков.