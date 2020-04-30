Главврач московской больницы на Doctor Jazz Party пожелал коллегам удачи

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Пожелания здоровья, терпения, удачи адресовал главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода медицинским работникам в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня", медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Дорогие друзья, рад вас приветствовать, всех участников джазового фестиваля. К сожалению, мы сегодня не можем собраться все в Коктебеле по ряду причин, и главная причина – пандемия. Но, тем не менее, мы бы очень хотели, чтобы этот фестиваль состоялся. Я очень рад, что вы поддерживаете нас, всех медицинских работников, участвующих в борьбе с этим злом. В свою очередь хотел бы пожелать всем участникам и всем медицинским работникам, которые участвуют в этой большой работе, прежде всего здоровья, конечно же, терпения, и всем нам, конечно же, нужна удача.
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Организаторами выступают международное информационное агентство "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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