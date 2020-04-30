Главврач московской больницы на Doctor Jazz Party пожелал коллегам удачи

Дорогие друзья, рад вас приветствовать, всех участников джазового фестиваля. К сожалению, мы сегодня не можем собраться все в Коктебеле по ряду причин, и главная причина – пандемия. Но, тем не менее, мы бы очень хотели, чтобы этот фестиваль состоялся. Я очень рад, что вы поддерживаете нас, всех медицинских работников, участвующих в борьбе с этим злом. В свою очередь хотел бы пожелать всем участникам и всем медицинским работникам, которые участвуют в этой большой работе, прежде всего здоровья, конечно же, терпения, и всем нам, конечно же, нужна удача.