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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T22:59
https://ria.ru/20200430/1570844011.html
Главврач московской больницы на Doctor Jazz Party пожелал коллегам удачи
https://cdn22.img.ria.ru/images/156288/97/1562889724_0:74:2314:1376_1036x0_80_0_0_bd4a5c1c14fcd2d1529f040bffe350f6.jpg
РИА Новости

Главврач московской больницы на Doctor Jazz Party пожелал коллегам удачи

22:59 30.04.2020
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© Григорий СысоевГлавный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
Главный врач городской клинической больницы № 67 доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода
© Григорий Сысоев
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Пожелания здоровья, терпения, удачи адресовал главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шкода медицинским работникам в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня", медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Дорогие друзья, рад вас приветствовать, всех участников джазового фестиваля. К сожалению, мы сегодня не можем собраться все в Коктебеле по ряду причин, и главная причина – пандемия. Но, тем не менее, мы бы очень хотели, чтобы этот фестиваль состоялся. Я очень рад, что вы поддерживаете нас, всех медицинских работников, участвующих в борьбе с этим злом. В свою очередь хотел бы пожелать всем участникам и всем медицинским работникам, которые участвуют в этой большой работе, прежде всего здоровья, конечно же, терпения, и всем нам, конечно же, нужна удача.

Главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода
Андрей Шкода
главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова
Дмитрий Пушкарь после общего собрания Российской академии наук
30 апреля, 21:04Doctor Jazz Party
Врач заявил, что марафон Doctor Jazz Party отстаивает базовые ценности
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Организаторами выступают международное информационное агентство "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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30 апреля, 19:28Doctor Jazz Party
Джазмен из Индии на Doctor Jazz Party назвал музыку великим целителем
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Doctor Jazz PartyКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ШкодаКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийКоктебельОбщество
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