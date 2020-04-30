Число зараженных коронавирусом в Приднестровье возросло до 467 человек

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Еще 20 заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных достигло 467, всего скончались 22 человека, сообщил оперативный штаб по COVID-19.
"Из лаборатории Кишинёва и Тирасполя поступили ответы. Список заболевших пополнили две сельчанки из Ближнего Хутора Слободзейского района 44 и 46 лет, семь тираспольчан: мужчины 26, 48 лет и 61 года, а также женщины 26, 49, 58 лет и 14-летняя девочка. В числе инфицированных бендерчане: 20-летний молодой человек, девочка 9 лет, женщина 50 лет, а также 27-летняя жительница села Протягайловка. COVID-положительными оказались двое дубоссарцев: пенсионер 68 лет и женщина 66 лет, а также 76-летняя жительница района (село Роги)", - говорится в сообщении.
Кроме того, коронавирус подтвердился и у мужчины из Слободзеи 55 лет, двух сельчанок из Григориопольского района: 26 лет из Красной Горки и 62 лет из Малаешт, а также у 19-летнего юноши из города Григориополь.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 467 приднестровцев, 384 человек проходят лечение на территории ПМР, 22 человек скончался, 60 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.