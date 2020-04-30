Иран осудил решение Германии запретить деятельность "Хезболлы"

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран осуждает решение Берлина запретить деятельность ливанского движения "Хезболла", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в четверг запретил деятельность ливанского движения "Хезболла" на территории ФРГ .
"Решение правительства Германии является полным неуважением к правительству и народу Ливана, поскольку "Хезболла" является официальной и законной частью правительства и парламента", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном ведомством.
По его словам, "Хезболла" всегда пользовалась поддержкой населения региона, являясь влиятельной на Ближнем Востоке партией. Берлин, отметил он, игнорирует реалии и лишь прислушивается к "пропагандистской машине" Израиля и Соединённых Штатов.
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В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность ливанского движения "Хезболла" в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в Германии насчитывается около тысячи сторонников движения, и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крыльями ливанского движения.
Движение "Хезболла" было сформировано в начале 80-х годов при поддержке Ирана как сила, направленная против израильского присутствия на ливанской территории. С 2012 года бойцы шиитского движения принимают участие в боевых действиях на стороне сирийской армии против запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*. На сегодняшний день депутаты от "Хезболлы" входят в одну из самых сильных фракций в ливанском парламенте.
"Хезболла" признана террористической организацией в США, Израиле, Великобритании, Канаде и с 2016 года - в странах Персидского залива. В России данная ливанская организация не включена в список террористических.
*Террористические организации, запрещенные в России
*Террористические организации, запрещенные в России