Шесть специалистов предприятий "Роскосмоса" стали жертвами коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом на предприятиях российской ракетно-космической отрасли увеличилось до 173 человек, умерших - до шести человек, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В среду Рогозин сообщал, что количество заболевших в отрасли составляло 148 человек, умерших - 4 человека.
"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20.00 мск 30.04.2020: всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - 6", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter.
Всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.
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