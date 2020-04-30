Европейские депутаты раскритиковали доклад ЕС о дезинформации по COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Европарламента выступили в четверг с критикой доклада внешнеполитической службы Евросоюза о дезинформации по коронавирусу, в которой ЕС обвинил Китай, Россию и другие государства.
Специальное заседание по этому докладу, на которое был приглашен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, было организовано в Брюсселе в четверг после появления информации об изменении его содержания из-за вмешательства Китая.
"Наш последний доклад представляет комплексную картину по дезинформации со стороны международных игроков", - сказал в своем вступительном слове Боррель.
"Существует тенденция представлять западные демократии слабыми, разобщенными и неспособными справиться с вызовами", - пояснил европейский политик.
В то же время депутат от Ирландии Мик Уоллес заявил, что доклад его не впечатлил, так как в нем "не хватает достоверных источников". Он, в частности, указал, что в докладе цитируется издание Daily Telegraph, которое утверждает, что Китай пытался взять на себя роль главной силы по борьбе с коронавирусом, но при этом скрывал данные о его распространении.
"Достаточно посмотреть другие доклады, где говорится, что Китай незамедлительно оповестил ВОЗ, действовал быстро и сумел остановить цепочку распространения вируса. Возможно, нужны веские доказательства, чтобы предъявлять такие обвинения", - сказал Уоллес. По словам депутата, такая критика Китая не отвечает долгосрочным интересам Евросоюза.
В свою очередь, французский евродепутат от фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани заявил, что к понятию fake news может относиться и недостоверная информация, озвучиваемая политиками. Он напомнил, в частности, что представитель правительства Франции в начале кризиса COVID-19 говорил, что в масках нет никакой необходимости, а сегодня утверждает обратное. "Это ведь тоже дезинформация", - сказал Мариани.
Ситуация вокруг доклада ЕС по дезинформации обострилась после появление в СМИ данных о "давлении" со стороны Китая. В частности, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ЕС и внутреннюю переписку, что Китай пытался не допустить публикацию данных в докладе ЕС о том, что Пекин якобы способствует распространению дезинформации по кризису вокруг COVID-19. При этом доклад все-таки был обнародован, но, по данным агентства, критика в адрес Китая была смягчена.
В то же время Боррель заверил депутатов, что никаких изменений в связи с недовольством Китая в доклад не вносилось. Он пояснил, что речь шла о двух разных докладах, один из которых предназначался для публикации на сайте, а другой - для внутреннего пользования.