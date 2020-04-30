Число жертв коронавируса в мире за сутки возросло на 9797 человек

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 71 839 человек, умерли 9 797 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 090 445, количество летальных исходов - 217 769.