Число жертв коронавируса в мире за сутки возросло на 9797 человек

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 71 тысячи человек, умерли почти 10 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 71 839 человек, умерли 9 797 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 090 445, количество летальных исходов - 217 769.
Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 434 649.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.