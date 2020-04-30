Выход из сложившейся ситуации зависит от россиян, заявили в Минздраве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия находится в трудной ситуации, то, как она из нее выйдет, зависит от граждан, но главную роль сейчас играют врачи, заявил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
"Очень приятно, что можно обратиться сейчас к нашим людям, к нашим профессионалам для того, чтобы выразить свои чувства по поводу происходящего. Страна сейчас находится в трудной ситуации, и то, как мы из этой ситуации выйдем, во многом зависит от наших с вами сограждан, от их разума, дисциплины, поведения", — сказал Готье.
Он отметил, что главную роль сейчас играют врачи и все медики, которые связаны с лечением россиян, спасением их жизни.
"Поэтому любые инициативы, направленные на увеличение возможностей медицины, на улучшение результатов лечения — это очень хорошие инициативы, и если это еще связано с искусством, таким как джаз, то это еще более приятно. Держитесь, ребята, мы вам поможем!" — добавил Готье.
© РИА НовостиСкриншот выступления трио Ваагна Айрапетяна из Армении на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party
Скриншот выступления трио Ваагна Айрапетяна из Армении на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Фестиваль поддерживает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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