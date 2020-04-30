Выход из сложившейся ситуации зависит от россиян, заявили в Минздраве

"Очень приятно, что можно обратиться сейчас к нашим людям, к нашим профессионалам для того, чтобы выразить свои чувства по поводу происходящего. Страна сейчас находится в трудной ситуации, и то, как мы из этой ситуации выйдем, во многом зависит от наших с вами сограждан, от их разума, дисциплины, поведения", — сказал Готье.