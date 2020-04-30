Запрещенный в служении Кураев назвал "фикцией" предстоящий церковный суд

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев, указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно запрещённый в священнослужении до решения епархиального церковного суда по его делу, назвал будущий процесс "фикцией".

"Это, на самом деле, изначально фикция", - сказал Кураев РИА Новости, отвечая на вопрос агентства о реакции на предстоящий церковный суд над ним.

"Я даже не могу сказать, пойду ли я на него", - добавил Кураев. По его мнению, ему могут "даже не прислать накануне никаких документов внятных".

"Вы поймите, вы сейчас пробуете придать какой-то вес собранию правления кружка филателистов. Ну, это разве имеет большое значение? Ну, был человек членом какого-то клуба, потом решили, что покрой его пиджака не соответствует уставу этого клуба. Ну и что - должна вся пресса, весь мир всерьез это обсуждать?" - отметил Кураев.

На вопрос, известно ли ему, когда суд состоится, Кураев ответил, что "в мае этого точно быть не может". "Я думаю, что ничего не будет происходить раньше снятия карантина", - пояснил он.