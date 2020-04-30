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Религия и мировоззрение
2020-05-07T12:34
https://ria.ru/20200430/1570842996.html
Запрещенный в служении Кураев назвал "фикцией" предстоящий церковный суд
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748238_0:195:3116:1947_1036x0_80_0_0_0df97bbe692bb03904b454a7488b5862.jpg
РИА Новости

Запрещенный в служении Кураев назвал "фикцией" предстоящий церковный суд

22:20 30.04.2020 (обновлено: 12:34 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев, указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно запрещённый в священнослужении до решения епархиального церковного суда по его делу, назвал будущий процесс "фикцией".
"Это, на самом деле, изначально фикция", - сказал Кураев РИА Новости, отвечая на вопрос агентства о реакции на предстоящий церковный суд над ним.
"Я даже не могу сказать, пойду ли я на него", - добавил Кураев. По его мнению, ему могут "даже не прислать накануне никаких документов внятных".
Андрей Кураев
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Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
"Вы поймите, вы сейчас пробуете придать какой-то вес собранию правления кружка филателистов. Ну, это разве имеет большое значение? Ну, был человек членом какого-то клуба, потом решили, что покрой его пиджака не соответствует уставу этого клуба. Ну и что - должна вся пресса, весь мир всерьез это обсуждать?" - отметил Кураев.
На вопрос, известно ли ему, когда суд состоится, Кураев ответил, что "в мае этого точно быть не может". "Я думаю, что ничего не будет происходить раньше снятия карантина", - пояснил он.
Ранее Кураев в своем ЖЖ оскорбительно высказался о покойном настоятеле Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине, что вызвало острую реакцию духовенства Московской патриархии. В результате протодиакон указом патриарха был временно запрещен в священнослужении - до рассмотрения этого поступка и других его деяний, на которые поступали жалобы патриарху, епархиальным церковным судом. Этот суд примет решение о дальнейшей судьбе Кураева в Церкви. В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия.
Андрей Кураев
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Религия и мировоззрениеИнтервью - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковь
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