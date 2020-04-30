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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T23:35
https://ria.ru/20200430/1570842955.html
Брюн поблагодарил борющихся с COVID-19 врачей за спасение человечества
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570832910_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_e516cc9422f90a2658b6d8770b0284d4.jpg
РИА Новости

Брюн поблагодарил борющихся с COVID-19 врачей за спасение человечества

22:18 30.04.2020 (обновлено: 23:35 30.04.2020)
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© РИА НовостиСкриншот обращения главного внештатного психиатр-нарколога Минздрава России Евгения Брюна к зрителям благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party
Скриншот обращения главного внештатного психиатр-нарколога Минздрава России Евгения Брюна к зрителям благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party
© РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, обратился к врачам, борющимся с коронавирусом, и поблагодарил их за спасение человечества.
"Пока мы все сидим дома, вы спасаете человечество. Не голливудское киношное человечество, а настоящее, реальное, живое, которое вокруг нас. И я горжусь, что принадлежу одной крови с вами. Все мы смотрим на вас с надеждой, верой и любовью. Держитесь", — заявил Брюн.
The Rajeev Raja Combine
30 апреля, 19:28Doctor Jazz Party
Джазмен из Индии на Doctor Jazz Party назвал музыку великим целителем
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Организаторами выступают международное информационное агентство "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Информационные партнеры: телеканалы "Россия 24" и "Россия Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанции "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты", сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скриншот выступления дуэта Даниила Крамера и Сергея Корчагина на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party
30 апреля, 21:52Doctor Jazz Party
Врач на Doctor Jazz Party поблагодарил музыкантов за поддержку
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Doctor Jazz PartyКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнОбщество
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