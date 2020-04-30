Брюн поблагодарил борющихся с COVID-19 врачей за спасение человечества

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, обратился к врачам, борющимся с коронавирусом, и поблагодарил их за спасение человечества.
"Пока мы все сидим дома, вы спасаете человечество. Не голливудское киношное человечество, а настоящее, реальное, живое, которое вокруг нас. И я горжусь, что принадлежу одной крови с вами. Все мы смотрим на вас с надеждой, верой и любовью. Держитесь", — заявил Брюн.
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Организаторами выступают международное информационное агентство "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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