Брюн поблагодарил борющихся с COVID-19 врачей за спасение человечества

"Пока мы все сидим дома, вы спасаете человечество. Не голливудское киношное человечество, а настоящее, реальное, живое, которое вокруг нас. И я горжусь, что принадлежу одной крови с вами. Все мы смотрим на вас с надеждой, верой и любовью. Держитесь", — заявил Брюн.