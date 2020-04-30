Онколог: сплоченность русского народа поможет победить коронавирус

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Русский народ, как правило, сплачивается вокруг любой беды, коронавирус в России тоже должны победить, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Русский народ, как правило, сплачивается вокруг любой беды, коронавирус в России тоже должны победить, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ).

"Мы вообще такой народ, который сплачивается вокруг любой беды, любое действие, которое ведет к улучшению качества медицинской помощи, к тому, чтобы успокоить людей, должно быть", - сказал Каприн.

Он отметил, что сейчас все находятся в непростом положении - коронавирус появился неожиданно, кроме того, пугает неизвестность, связанная с ним.

"В этом году будет 75 лет нашей победы в Великой Отечественной войне. Я всегда говорю, деды победили, отцы победили и мы обязаны победить. Успехов и здоровья всем", - подчеркнул Каприн.

Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Фестиваль поддерживает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).