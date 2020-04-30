В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 658 человек. За прошлые сутки скончались 65 человек.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли.

На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.

В большинстве российских регионов ввели режим изоляции для всех граждан, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от окружающих.