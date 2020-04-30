Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.