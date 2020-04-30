У главы Минвостокразвития COVID-19 не нашли

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Утренний тест на коронавирус главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова отрицательный, заболевших сотрудников в министерстве нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
30 апреля, 21:48Биография Андрей Белоусова
"Все заседания правительства с участием Александра Александровича последние несколько недель проходят по ВКС. Министр регулярно проходит тест на коронавирус. Сегодня утром он также проходил тестирование, результат теста отрицательный. Практически все совещания у нас в онлайн-режиме. Заболевших сотрудников нет, 90% людей в министерстве переведены на удаленную работу", — рассказали агентству в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что в министерстве очно работают только те люди, которые не могут работать удаленно ввиду служебных обязанностей.
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