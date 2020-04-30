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Религия и мировоззрение
2020-04-30T21:57
https://ria.ru/20200430/1570842287.html
Лама Бадмаев призвал соблюдать правила, введенные для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/137147/70/1371477081_0:232:3637:2277_1036x0_80_0_0_60f0803b16d7fb368b334c99162c9740.jpg
РИА Новости

Лама Бадмаев призвал соблюдать правила, введенные для борьбы с COVID-19

21:57 30.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Необходимо соблюдать правила, которые государство вводит для борьбы с эпидемией, так оно в том числе защищает общечеловеческие ценности, свободу и жизнь людей, заявил РИА Новости ширээтэ-лама (настоятель) петербургского дацана Буда Бадмаев.
Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.
"Описан случай, как известный врач тибетской медицины Петр Бадмаев еще в Российской империи победил эпидемию: солдаты не выпускали из населенного пункта никого, пока доктор не вылечил всех зараженных. Мы все в одной лодке и должны соблюдать правила, которые предлагает государство в борьбе с эпидемией", - сказал Буда Бадмаев.
По его словам, рождение человека, как и его свобода - важны в буддизме, однако "свобода осознанная, а не анархия".
"Государство защищает права и свободы человека и в том числе - духовные законы: нельзя убивать, брать чужое и так далее. Так оно сохраняет общечеловеческие ценности. Если этих правил не будет, не будет государства и общества", - подытожил лама.
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Религия и мировоззрениеРелигияБуда БадмаевНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинБуддизмОбщество
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