Лама Бадмаев призвал соблюдать правила, введенные для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Необходимо соблюдать правила, которые государство вводит для борьбы с эпидемией, так оно в том числе защищает общечеловеческие ценности, свободу и жизнь людей, заявил РИА Новости ширээтэ-лама (настоятель) петербургского дацана Буда Бадмаев.

Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.

"Описан случай, как известный врач тибетской медицины Петр Бадмаев еще в Российской империи победил эпидемию: солдаты не выпускали из населенного пункта никого, пока доктор не вылечил всех зараженных. Мы все в одной лодке и должны соблюдать правила, которые предлагает государство в борьбе с эпидемией", - сказал Буда Бадмаев.

По его словам, рождение человека, как и его свобода - важны в буддизме, однако "свобода осознанная, а не анархия".