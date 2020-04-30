Живущих в Москве саратовцев попросили не приезжать на малую родину в мае

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал саратовцев, живущих в Москве , отказаться от поездок на малую родину на майские праздники из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.

"Пик еще не пройден, добавились новые районы, случаи заболевания зафиксированы в 36 муниципалитетах... Призываю пресекать все попытки приезда на майские праздники саратовцев, живущих в Москве. Такой риск - ничем не оправдан. И здесь необходимо взывать к личной ответственности и порядочности", - цитирует Радаева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что требуется усилить работу с жителями, но воздействовать нужно не только запретительными мерами, но и массовым информированием по всем каналам связи, подробным разъяснением о порядке оформления пропусков и передвижения по улицам, соблюдении масочного режима.

"Власти всех уровней должны работать в круглосуточном режиме… При этом нужно готовиться к поэтапному выходу из ограничительных мер, но при этом все действия согласовывать со специалистами. Главная задача предстоящего периода - обеспечить занятость и доход населения, это ключевая оценка", - добавил Радаев.

Пресс-служба со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольгу Кожанову уточняет, что 44% всех выявленных в области случаев COVID-19 зарегистрировали среди контактировавших с ранее заболевшими коронавирусом, а 10% - среди приехавших из Москвы.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.