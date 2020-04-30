У вице-премьера Хуснуллина не выявили коронавирус

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера.
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как сообщал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, все, кто лично контактировал с заболевшим коронавирусом Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
"Все совещания проходят онлайн. Тест сдавал - результат отрицательный", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Хуснуллина.
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