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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T21:52
https://ria.ru/20200430/1570842160.html
У вице-премьера Хуснуллина не выявили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664692_0:302:2992:1985_1036x0_80_0_0_b798780386a10354e9e45f8c2424a766.jpg
РИА Новости

У вице-премьера Хуснуллина не выявили коронавирус

20:52 30.04.2020 (обновлено: 21:52 30.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера.
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как сообщал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, все, кто лично контактировал с заболевшим коронавирусом Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
"Все совещания проходят онлайн. Тест сдавал - результат отрицательный", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Хуснуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
30 апреля, 21:04Распространение нового коронавируса
Пресс-секретарь премьера рассказал, где будет лечиться Мишустин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМарат ХуснуллинМихаил МишустинАндрей БелоусовОбщество
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