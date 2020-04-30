Врач на Doctor Jazz Party поблагодарил музыкантов за поддержку

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Врачи во время пандемии испытывают эмоциональное выгорание, им нужна поддержка и положительные эмоции, заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Врачи во время пандемии испытывают эмоциональное выгорание, им нужна поддержка и положительные эмоции, заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов во время благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного при участии МИА "Россия сегодня", а также при поддержке РФПИ

"Сегодня весь мир оказался в турбулентности. Совершенно разные области, все люди, всех затрагивает текущая пандемия. Конечно, под огромным стрессом находятся врачи. Возникает даже профессиональное выгорание. Им очень тяжело, работают круглосуточно. И, конечно, нужна поддержка... Спасибо вам, что вы поддерживаете, помогаете, сейчас очень нужна эмоциональная поддержка всем врачам, которые действительно работают на передовой", - сообщил Морозов.

Музыканты в свою очередь готовы делиться своим творчеством с медперсоналом, стараясь таким образом дать им необходимую в тяжелых условиях положительную эмоциональную подпитку.

"Это все очень важно. Для нас это не только возможность играть, для нас это возможность поддержать вас (врачей - прим.), дать вам те эмоции, которые испытываем мы сами, когда мы "кайфуем", пока играем. И я поздравляю всех нас с Днем джаза!", - сказал джазовый пианист Даниил Крамер, выступающий в дуэте с контрабасистом Сергеем Корчагиным.