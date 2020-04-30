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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T02:21
https://ria.ru/20200430/1570841788.html
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

21:47 30.04.2020 (обновлено: 02:21 01.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. У премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил премьер, чтобы предотвратить заражение коллег, ему необходимо соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.
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Кабинет министров будет работать в штатном режиме, Мишустин продолжит общаться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Обращение к россиянам

Премьер-министр обратился к гражданам страны и попросил их серьезно отнестись к карантинным мерам и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
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Он выразил уверенность, что России удастся справиться с эпидемией, и подчеркнул, что правительство делает для этого все необходимое.
Как отметил Мишустин, сейчас от действий каждого россиянина зависит, когда Россия победит коронавирус.

Ограничение контактов

Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, руководитель кабмина ограничил свои контакты еще несколько недель назад, а встречи проводит по видео- и телефонной связи.
Все, с кем общался премьер, пройдут тестирование на коронавирус и будут изолированы.
Он рассказал, что Мишустина поместят в медучреждние под наблюдение врачей.

"Сигнал нам всем"

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Комментируя заражение премьера, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что Мишустин всячески старался оградить себя от болезни и постоянно проходил необходимые тестирования, однако COVID-19 никого не щадит.
Он добавил, что случай премьер-министра — это "сигнал нам всем".
Градоначальник призвал оставить разговоры о том, что в стране "все замечательно" в условиях распространения инфекции.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 распространилась по всему миру. По последним данным ВОЗ, количество инфицированных превысило три миллиона человек, более 211 тысяч умерли.
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В России общее количество заразившихся составляет 106 498 человек, 1073 скончались, 11 619 выздоровели.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Надоело уже слушать этот бред про победу над короновирусом. Это такое же заболевание как и грипп, который не могут победить уже несколько сот лет. Но во время эпидемии гриппа почему то ничего не закрывается. Чем быстрее одичалые чиновники научатся жить с этим заболеванием тем лучше будет для всех!
30 апреля, 23:43
Алексей Иванов
36000026
Еще один в бункер отправился и напоследок подстегнул к этому событию интерес. Интересно, "они" там вместе в одном бункере находится будут или у него личный - класса полулюкс.
1 мая, 00:10
Виталий Васин
28300017
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