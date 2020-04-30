Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. У премьер-министра У премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус . Об этом он сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

Как заявил премьер, чтобы предотвратить заражение коллег, ему необходимо соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, Мишустин продолжит общаться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.

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Обращение к россиянам

Премьер-министр обратился к гражданам страны и попросил их серьезно отнестись к карантинным мерам и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

Он выразил уверенность, что России удастся справиться с эпидемией, и подчеркнул, что правительство делает для этого все необходимое.

Как отметил Мишустин, сейчас от действий каждого россиянина зависит, когда Россия победит коронавирус.

Ограничение контактов

Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков , руководитель кабмина ограничил свои контакты еще несколько недель назад, а встречи проводит по видео- и телефонной связи.

Все, с кем общался премьер, пройдут тестирование на коронавирус и будут изолированы.

Он рассказал, что Мишустина поместят в медучреждние под наблюдение врачей.

"Сигнал нам всем"

Комментируя заражение премьера, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что Мишустин всячески старался оградить себя от болезни и постоянно проходил необходимые тестирования, однако COVID-19 никого не щадит.

Он добавил, что случай премьер-министра — это "сигнал нам всем".

Градоначальник призвал оставить разговоры о том, что в стране "все замечательно" в условиях распространения инфекции.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 распространилась по всему миру. По последним данным ВОЗ , количество инфицированных превысило три миллиона человек, более 211 тысяч умерли.

В России общее количество заразившихся составляет 106 498 человек, 1073 скончались, 11 619 выздоровели.

В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.