Премьер Мишустин заразился коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. У премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил премьер, чтобы предотвратить заражение коллег, ему необходимо соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, Мишустин продолжит общаться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Обращение к россиянам
Премьер-министр обратился к гражданам страны и попросил их серьезно отнестись к карантинным мерам и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Он выразил уверенность, что России удастся справиться с эпидемией, и подчеркнул, что правительство делает для этого все необходимое.
Как отметил Мишустин, сейчас от действий каждого россиянина зависит, когда Россия победит коронавирус.
Ограничение контактов
Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, руководитель кабмина ограничил свои контакты еще несколько недель назад, а встречи проводит по видео- и телефонной связи.
Все, с кем общался премьер, пройдут тестирование на коронавирус и будут изолированы.
Он рассказал, что Мишустина поместят в медучреждние под наблюдение врачей.
"Сигнал нам всем"
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Комментируя заражение премьера, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что Мишустин всячески старался оградить себя от болезни и постоянно проходил необходимые тестирования, однако COVID-19 никого не щадит.
Он добавил, что случай премьер-министра — это "сигнал нам всем".
Градоначальник призвал оставить разговоры о том, что в стране "все замечательно" в условиях распространения инфекции.
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19 распространилась по всему миру. По последним данным ВОЗ, количество инфицированных превысило три миллиона человек, более 211 тысяч умерли.
В России общее количество заразившихся составляет 106 498 человек, 1073 скончались, 11 619 выздоровели.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.