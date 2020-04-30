Глава МИД Израиля пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.
Ранее в четверг премьер-министр Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Желаем премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления", - написал Кац в своём Twitter.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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