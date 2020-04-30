Биография Андрей Белоусова

В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".

C 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.

В 1986-1990 годах – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.

В 1990-2006 годах занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В 2000- 2006 годах – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также внештатный советник председателя правительства России.

В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.

В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства России.

В 2012-2013 годах – министр экономического развития РФ.

21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.

30 апреля 2020 года назначен назначен исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Мишустина коронавирусом.

Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса.

Женат, есть сын.

Декларированный доход за 2018 год – около 7,7 миллиона рублей.