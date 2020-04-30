Биография Андрей Белоусова

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".
C 1981 года по 1986 год работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.
В 1986-1990 годах – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.
В 1990-2006 годах занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В 2000- 2006 годах – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также внештатный советник председателя правительства России.
В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.
В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства России.
В 2012-2013 годах – министр экономического развития РФ.
24 июня 2013 года назначен помощником президента России.
21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.
30 апреля 2020 года назначен исполняющим обязанности главы кабмина в связи с заболеванием Мишустина коронавирусом.
Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса.
Доктор экономических наук. Заслуженный экономист России (2007).
Награжден орденом Почета (2009).
Женат, есть сын.
Декларированный доход за 2018 год – около 7,7 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников