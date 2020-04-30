Обнаружено новое средство от коронавируса

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. К таким выводам пришла международная группа ученых. Результат их исследования опубликован в журнале Полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. К таким выводам пришла международная группа ученых. Результат их исследования опубликован в журнале Cell

Для проникновения в человеческий организм коронавирус использует специальный белок, который позволяет ему атаковать клетки. Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать.

Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.

"Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2", — заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.

В ходе тестов выяснилось, что эти антитела необходимо вводить в организм человека в качестве прививки. Их эффективность проявляется, если сделать это за месяц до заражения. Кроме того, их можно использовать в качестве лекарства для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов.

Исследование стартовало в 2016 году. Его целью было найти средство от SARS-CoV-1 и MERS-CoV — близких к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2.

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных, из которых почти 218 тысяч умерли и около миллиона излечились.

Испании и Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США Италии . Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных.