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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T04:41
https://ria.ru/20200430/1570841327.html
Обнаружено новое средство от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830751_0:61:3046:1774_1036x0_80_0_0_e84bd498a0c64bdbd2fa2df4beed6a5e.jpg
РИА Новости

Обнаружено новое средство от коронавируса

21:36 30.04.2020 (обновлено: 04:41 01.05.2020)
101371
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. К таким выводам пришла международная группа ученых. Результат их исследования опубликован в журнале Cell.
Для проникновения в человеческий организм коронавирус использует специальный белок, который позволяет ему атаковать клетки. Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать.
Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.
"Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2", — заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.
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В ходе тестов выяснилось, что эти антитела необходимо вводить в организм человека в качестве прививки. Их эффективность проявляется, если сделать это за месяц до заражения. Кроме того, их можно использовать в качестве лекарства для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов.
Исследование стартовало в 2016 году. Его целью было найти средство от SARS-CoV-1 и MERS-CoV — близких к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2.
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем трех миллионах зараженных, из которых почти 218 тысяч умерли и около миллиона излечились.
Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии. Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА Наука
Популярные комментарии
Ура товарищи! Все на шашлыки! Если Что лекарство есть!!!
1 мая, 00:03
Sergeisgs Msv
1310113
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