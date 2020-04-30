Число случаев COVID-19 в Узбекистане выросло до 2039

ТАШКЕНТ, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Узбекистане выросло на 22 и достигло 2039, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2017, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2039", - говорится в сообщении минздрава в его канале в Telegram

В четверг было зафиксировано 37 новых случаев COVID-19, в среду – 63, во вторник и понедельник - по 35.

Власти с 1 апреля ввели в стране режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запретили покидать дома. Спецкомиссия продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.