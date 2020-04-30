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2020-04-30T21:32
https://ria.ru/20200430/1570841100.html
ДНР поддерживает призыв о принятии мер контроля за перемирием в Донбассе
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РИА Новости

ДНР поддерживает призыв о принятии мер контроля за перемирием в Донбассе

21:32 30.04.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР приветствует призыв глав МИД "нормандского формата" к прекращению огня и принятию мер по контролю за перемирием.
На состоявшихся в четверг переговорах главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили вопросы безопасности в Донбассе, а также вопросы освобождения пленных. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, стороны поручили контактной группе определить параметры и дату нового "скорейшего" режима тишины в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость принятия дополнительных мер в поддержку перемирия.
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"Насколько можно судить по итоговому общению участников со СМИ, данная встреча прошла примерно в том же русле, в котором проходят заседания контактной группы: представители Украины как в минском, так и в "нормандском формате" делают все, чтобы отказаться от своих обязательств и переиначить суть комплекса мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она приветствовала подтверждение важности выполнения всех поручений "нормандской четверки" по итогам встречи в декабре прошлого года. "Мы поддерживаем призыв к добросовестному выполнению украинской стороной всех остальных обязательств. В особенности это должно касаться обязательств политических. Было зафиксировано, что основными пунктами на политической повестке по-прежнему остается особый статус Донбасса и его закрепление в конституции. Также отрадно, что Украину призвали придерживаться своих обязательств, в том числе, и по согласованию дополнительных мер контроля перемирия, в процессе обсуждения которых представители Киева регулярно пытаются увести обсуждение в неконструктивное русло", - отметила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРХайко МаасДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД ГерманииМинскООНУкраинаВ мире
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