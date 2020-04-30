Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили 5% заповедника

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине уничтожили 5% заповедника, заявил директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тысяч гектаров леса.
"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тысячи гектаров юго-западной части заповедника, который составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотных угодий", - цитирует Галущенко в Facebook Госагентство по управлению зоной отчуждения.
В ведомстве отметили, что животные крупных и средних размеров, а также птицы, избежали огня, однако пострадали мышевидные грызуны, амфибии, рептилии и насекомые. "Учитывая, что 95% территории Чернобыльского заповедника не было повреждено огнем, то копытные и травоядные животные нашли корма здесь", - добавили в агентстве.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
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