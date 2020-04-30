Кончаловский рассказал о проектах монументов Советскому солдату

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Проекты монумента Советскому солдату, ставшие победителями конкурса Российского военно-исторического общества, несут в себе черты известных героев фильмов о войне советских времен, потому что надо помнить не только о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, но и тех, кто увековечил их образы в творчестве, рассказал РИА Новости председатель Творческого совета Проекты монумента Советскому солдату, ставшие победителями конкурса Российского военно-исторического общества, несут в себе черты известных героев фильмов о войне советских времен, потому что надо помнить не только о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, но и тех, кто увековечил их образы в творчестве, рассказал РИА Новости председатель Творческого совета РВИО , кинорежиссер Андрей Кончаловский

Ранее Творческий совет РВИО выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату, которые будут реализованы в российских регионах. Новые скульптуры появятся на воинских мемориалах, а также заменят пришедшие в негодность памятники, установленные в 70-х годах прошлого века. Конкурс на лучшее творческое решение памятника Советскому солдату проводился РВИО с 1 августа 2019 года.

В ходе доработки финальных проектов скульптурам были приданы черты известных киногероев советских времен.

"У нас были замечательные артисты, которые создали образы советского человека, советского воина, начиная от Бондарчука, Ивашова, Крючкова. Их много. В советском кино много звезд, пускай выбирают", - сказал Кончаловский.

"Мы должны помнить не только тех, кто погиб во время войны, но и тех, кто увековечил их память в творчестве. Мы не должны забывать истории тех людей, которые погибли, защищая нашу Родину", - подчеркнул он.

Кончаловский отметил и другие особенности выбранных проектов.

"Любой памятник – это серьезная работа, нужно понять, какая его функция с точки зрения политической, общественной ситуации и с точки зрения искусства. А памятник Советскому солдату несет еще и дополнительную сложность – это памятник, который тиражируется", - отметил он.

Поэтому, по словам Кончаловского, надо сделать такую скульптуру, которая тиражировалась бы легко и не теряла при этом своих художественных качеств, не разрушалась. "Поэтому эта серьезная работа еще не кончилась", - добавил кинорежиссер.