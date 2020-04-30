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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T23:32
https://ria.ru/20200430/1570840618.html
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570796037_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_a2dfd6890a25f81cd54720483809e0f7.jpg
РИА Новости

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

21:23 30.04.2020 (обновлено: 23:32 30.04.2020)
416338
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
По его словам, председатель правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли результаты.
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"Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", — сообщил пресс-секретарь Мишустина журналистам.
Он отметил, что премьер проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений под наблюдением специалистов.
Кабинет министров будет работать в штатном режиме.
"Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", — добавил Беляков.
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Ранее в четверг Мишустин сообщил президенту о том, что заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию. Первого вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности главы правительства.
Россия находится на восьмом месте по числу заразившихся коронавирусом — его диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились, более тысячи пациентов спасти не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБорис БеляковЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Пожелаем здоровья Михаилу. 😷
30 апреля, 21:49
Не Совок
32434211156
Дай Боже здоровьечка лучшему премьеру Всея Руси)))
30 апреля, 21:41
ОЛОлег Ливанов
23416831082
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