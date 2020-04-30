Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
По его словам, председатель правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли результаты.
"Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", — сообщил пресс-секретарь Мишустина журналистам.
Он отметил, что премьер проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений под наблюдением специалистов.
Кабинет министров будет работать в штатном режиме.
"Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", — добавил Беляков.
Ранее в четверг Мишустин сообщил президенту о том, что заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию. Первого вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности главы правительства.
Россия находится на восьмом месте по числу заразившихся коронавирусом — его диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились, более тысячи пациентов спасти не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.