Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

По его словам, председатель правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли результаты.

"Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", — сообщил пресс-секретарь Мишустина журналистам.

Он отметил, что премьер проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений под наблюдением специалистов.

Кабинет министров будет работать в штатном режиме.

"Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", — добавил Беляков.

Ранее в четверг Мишустин сообщил президенту о том, что заболел COVID-19 и уходит на самоизоляцию. Первого вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности главы правительства.

Россия находится на восьмом месте по числу заразившихся коронавирусом — его диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), почти 12 тысяч из них вылечились, более тысячи пациентов спасти не удалось.