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75 лет Великой Победы
2020-04-30T21:29
https://ria.ru/20200430/1570840581.html
Выбраны три проекта монумента Советскому солдату для установки в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155351/75/1553517590_0:0:2792:1572_1036x0_80_0_0_83fcc61d6b557bda165eb99810bf0a4f.jpg
РИА Новости

Выбраны три проекта монумента Советскому солдату для установки в регионах

21:28 30.04.2020 (обновлено: 21:29 30.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИзготовление полномасштабной 25-метровой модели скульптуры Советского солдата в мастерской скульптора Андрея Коробцова
Изготовление полномасштабной 25-метровой модели скульптуры Советского солдата в мастерской скульптора Андрея Коробцова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату, которые будут реализованы в российских регионах, сообщила пресс-служба РВИО.
Конкурс на лучшее творческое решение памятника Советскому солдату проводился Российским военно-историческим обществом с 1 августа 2019 года. Новые скульптуры появятся на воинских мемориалах, а также заменят пришедшие в негодность памятники, установленные в 70-х годах прошлого века.
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 86 проектов из России, Белоруссии и Армении. Эти работы оценивались с учетом результатов народного онлайн-голосования, которое проходило на платформе "Памятное место". В финал творческого конкурса вышли работы молодых скульпторов, выполненные в традициях советского монументального искусства.
В итоге первое место занял проект Алексея Демидова, Андрея Коробцова и Константина Фомина, второе место – проект Дмитрия Салычева, третье - Андрея Коробцова и Константина Фомина.
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По предложению председателя творческого совета РВИО кинорежиссера Андрея Кончаловского лицам воинов приданы черты популярных киногероев советского периода, образ которых воплощен в ролях прославленных отечественных актеров тех времен.
"Создание памятника Советскому солдату - своевременная акция, сейчас она необходима. Работы выполнены авторами достаточно профессионально. Поставленную задачу они выполнили", - отметил профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Михаил Переяславец, слова которого приводятся в сообщении.
Программа РВИО по восстановлению и созданию единообразных памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны реализуется с 2014 года. За это время по всей стране было установлено более 60 памятников Советскому солдату.
Режиссер Андрей Кончаловский
30 апреля, 21:2975 лет Великой Победы
Кончаловский рассказал о проектах монументов Советскому солдату
1400002
75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Общество
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