Выбраны три проекта монумента Советскому солдату для установки в регионах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Творческий совет Российского военно-исторического общества ( Творческий совет Российского военно-исторического общества ( РВИО ) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату, которые будут реализованы в российских регионах, сообщила пресс-служба РВИО.

Конкурс на лучшее творческое решение памятника Советскому солдату проводился Российским военно-историческим обществом с 1 августа 2019 года. Новые скульптуры появятся на воинских мемориалах, а также заменят пришедшие в негодность памятники, установленные в 70-х годах прошлого века.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 86 проектов из России, Белоруссии Армении . Эти работы оценивались с учетом результатов народного онлайн-голосования, которое проходило на платформе "Памятное место". В финал творческого конкурса вышли работы молодых скульпторов, выполненные в традициях советского монументального искусства.

В итоге первое место занял проект Алексея Демидова, Андрея Коробцова и Константина Фомина, второе место – проект Дмитрия Салычева, третье - Андрея Коробцова и Константина Фомина.

По предложению председателя творческого совета РВИО кинорежиссера Андрея Кончаловского лицам воинов приданы черты популярных киногероев советского периода, образ которых воплощен в ролях прославленных отечественных актеров тех времен.

"Создание памятника Советскому солдату - своевременная акция, сейчас она необходима. Работы выполнены авторами достаточно профессионально. Поставленную задачу они выполнили", - отметил профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Михаил Переяславец, слова которого приводятся в сообщении.