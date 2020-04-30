ФАС изучит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит условия компенсации средств за билеты на отмененные авиарейсы, при невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на покупку билетов в будущем, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС изучит условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы. При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Во избежание нарушений прав пассажиров, ФАС России настойчиво рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения, позволяющие получить компенсацию онлайн, без очного посещения представительств авиакомпаний, доступных не во всех городах и не всегда оснащенных оборудованием и персоналом для обработки большого количества обращений граждан", - добавили в службе.

Отмечается, что регулятор совместно с региональными управлениями сравнит цены на авиабилеты отменённых и планируемых рейсов в сопоставимых условиях.