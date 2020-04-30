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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T21:52
https://ria.ru/20200430/1570840465.html
ФАС изучит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

ФАС изучит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы

21:52 30.04.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит условия компенсации средств за билеты на отмененные авиарейсы, при невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на покупку билетов в будущем, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС изучит условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы. При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Во избежание нарушений прав пассажиров, ФАС России настойчиво рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения, позволяющие получить компенсацию онлайн, без очного посещения представительств авиакомпаний, доступных не во всех городах и не всегда оснащенных оборудованием и персоналом для обработки большого количества обращений граждан", - добавили в службе.
Отмечается, что регулятор совместно с региональными управлениями сравнит цены на авиабилеты отменённых и планируемых рейсов в сопоставимых условиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
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