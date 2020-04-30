На майские праздники в Подмосковье будет усилен контроль пропусков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в период майских праздников в области усилят контроль электронных пропусков. Для этого на территории региона увеличат количество патрулей, сообщил он в ходе прямого эфира на телеканале Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в период майских праздников в области усилят контроль электронных пропусков. Для этого на территории региона увеличат количество патрулей, сообщил он в ходе прямого эфира на телеканале "360"

В связи с тем, что в ближайшем будущем в области введут обязательный масочный режим, Воробьев призвал сотрудников ДПС оповещать об этом всех, кого они останавливают.

"В целом население к введенным мерам относится с понимаем. Все ждут, когда закончится пандемия", – заметил капитан полиции Сергей Романов.