На майские праздники в Подмосковье будет усилен контроль пропусков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в период майских праздников в области усилят контроль электронных пропусков. Для этого на территории региона увеличат количество патрулей, сообщил он в ходе прямого эфира на телеканале "360".
В связи с тем, что в ближайшем будущем в области введут обязательный масочный режим, Воробьев призвал сотрудников ДПС оповещать об этом всех, кого они останавливают.
"В целом население к введенным мерам относится с понимаем. Все ждут, когда закончится пандемия", – заметил капитан полиции Сергей Романов.
По его словам, все понимают, что ограничительные меры введены для их же блага. Он подчеркнул, что самое главное сейчас – сохранить здоровье граждан, как своих близких, так и самих автомобилистов.