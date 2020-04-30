Саратовские власти рассказали о состоянии зараженных COVID-19 в интернате

Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция, выявленная среди медработников и проживающих в психоневрологическом интернате в Коронавирусная инфекция, выявленная среди медработников и проживающих в психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области , протекает бессимптомно, зараженные отправлены на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве труда и социальной защиты области.

Ранее первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов сообщил, что скончалась пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, причиной смерти стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

"Тесты взяли у всех сотрудников и пациентов. Уже есть несколько положительных результатов. Общее число случаев станет известно после проведения всех проб. (Среди зараженных) есть и медработники, и проживающие - все направлены на самоизоляцию, все бессимптомные", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в учреждении проведена дезинфекционная обработка.

Ранее и.о. министра соцразвития области Наталия Гурьева сообщила, что случаи коронавируса среди работников и пациентов выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе и в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе , причем в последнем COVID-19 диагностирован у медработника, работавшего в соцучреждении по совместительству. Оперштаб сообщал, что к 28 апреля COVID-19 в области выявлен у четырех работников социальных интернатов. Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней.

Пресс-служба губернатора сообщает, что в Озерном психоневрологическом интернате заболели два сотрудника учреждения, в котором постоянно проживают 117 человек. "Сейчас в интернате установлен полный карантин. (Губернатор) Валерий Радаев поставил задачу держать ситуацию на постоянном контроле, чтобы избежать контактности и распространения заболевания в учреждении", - говорится в сообщении.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.