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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T21:18
https://ria.ru/20200430/1570840373.html
Саратовские власти рассказали о состоянии зараженных COVID-19 в интернате
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175956_0:0:3144:1769_1036x0_80_0_0_41c3fb4b50817016d019159425d92883.jpg
РИА Новости

Саратовские власти рассказали о состоянии зараженных COVID-19 в интернате

21:16 30.04.2020 (обновлено: 21:18 30.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция, выявленная среди медработников и проживающих в психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области, протекает бессимптомно, зараженные отправлены на самоизоляцию, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве труда и социальной защиты области.
Ранее первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов сообщил, что скончалась пожилая женщина с коронавирусом, которая проживала в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, причиной смерти стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
"Тесты взяли у всех сотрудников и пациентов. Уже есть несколько положительных результатов. Общее число случаев станет известно после проведения всех проб. (Среди зараженных) есть и медработники, и проживающие - все направлены на самоизоляцию, все бессимптомные", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в учреждении проведена дезинфекционная обработка.
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Ранее и.о. министра соцразвития области Наталия Гурьева сообщила, что случаи коронавируса среди работников и пациентов выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе и в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе, причем в последнем COVID-19 диагностирован у медработника, работавшего в соцучреждении по совместительству. Оперштаб сообщал, что к 28 апреля COVID-19 в области выявлен у четырех работников социальных интернатов. Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней.
Пресс-служба губернатора сообщает, что в Озерном психоневрологическом интернате заболели два сотрудника учреждения, в котором постоянно проживают 117 человек. "Сейчас в интернате установлен полный карантин. (Губернатор) Валерий Радаев поставил задачу держать ситуацию на постоянном контроле, чтобы избежать контактности и распространения заболевания в учреждении", - говорится в сообщении.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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