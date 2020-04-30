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Волонтерское движение важно как никогда – эксперт
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РИА Новости

Волонтерское движение важно как никогда – эксперт

21:11 30.04.2020
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© РИА Новости / Сергей РусановБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера
© РИА Новости / Сергей Русанов
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Встреча президента России с представителями волонтерских движений и НКО произошла как раз в тот период, когда добровольчество на подъеме, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Этот эпизод волонтерского движения произошел именно тогда, когда волонтерство востребовано как никогда в массовом масштабе, когда вся страна находится на самоизоляции и огромному количеству людей требуется помощь, особенно людям старшего поколения", – сказал он.
По словам Мартынова, важна сама по себе идея солидарности в минуты тяжелого испытания. Сейчас это востребовано как никогда, и стало одной из тем встречи главы государства с волонтерами, отметил Мартынов.
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"Страна в едином порыве старается противодействовать опасной инфекции, по крайней мере дать возможность развернуть максимальные медицинские мощности, для того чтобы оказать помощь всем, кто нуждается, независимо от географического местоположения – где бы ни проживал, какого бы ни был достатка, социального положения и так далее", – отметил директор Института новейших государств.
При этом кардинально изменилось отношение к добровольцам, подчеркнул эксперт. Если раньше считалось, что образ волонтера – студент, желающий посетить какие-то мероприятия (например, чемпионат мира по футболу), то сейчас ряды добровольцев пополнили популярные личности.
"Серди волонтеров много известных артистов, спортсменов. Не зря это движение названо "Мы вместе" – и президент, и артист, и спортсмен, и политик, и депутат, и врач", – заключил Алексей Мартынов.
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Волонтерство в РоссииВолонтерыОбщество
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