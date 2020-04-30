Волонтерское движение важно как никогда – эксперт

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Встреча президента России с представителями волонтерских движений и НКО произошла как раз в тот период, когда добровольчество на подъеме, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Этот эпизод волонтерского движения произошел именно тогда, когда волонтерство востребовано как никогда в массовом масштабе, когда вся страна находится на самоизоляции и огромному количеству людей требуется помощь, особенно людям старшего поколения", – сказал он.

По словам Мартынова, важна сама по себе идея солидарности в минуты тяжелого испытания. Сейчас это востребовано как никогда, и стало одной из тем встречи главы государства с волонтерами, отметил Мартынов.

"Страна в едином порыве старается противодействовать опасной инфекции, по крайней мере дать возможность развернуть максимальные медицинские мощности, для того чтобы оказать помощь всем, кто нуждается, независимо от географического местоположения – где бы ни проживал, какого бы ни был достатка, социального положения и так далее", – отметил директор Института новейших государств.

При этом кардинально изменилось отношение к добровольцам, подчеркнул эксперт. Если раньше считалось, что образ волонтера – студент, желающий посетить какие-то мероприятия (например, чемпионат мира по футболу), то сейчас ряды добровольцев пополнили популярные личности.