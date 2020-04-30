Мишустин сообщил Путину о болезни сразу, как пришли результаты

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как только пришли результаты, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
"Как только пришли результаты тестов, председатель сразу проинформировал президента", - сказал он.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.