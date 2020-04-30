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2020-04-30T21:08
https://ria.ru/20200430/1570840118.html
В Ростовской области ликвидировали крупное возгорание камыша
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РИА Новости

В Ростовской области ликвидировали крупное возгорание камыша

21:08 30.04.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Азовском районе Ростовской области
Пожар в Азовском районе Ростовской области
© Фото : МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Камыш загорелся около 18.00 мск четверга в районе хутора Городище Азовского района области на площади около 1 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось труднодоступной местностью.
"В 20.42 мск полная ликвидация на площади 900 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС.
К тушению пожара привлекались 15 единиц техники и почти 50 человек.
Сотрудник пожарной службы
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Ростовская областьАзовский районПроисшествия
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