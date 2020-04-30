В Ростовской области ликвидировали крупное возгорание камыша

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Камыш загорелся около 18.00 мск четверга в районе хутора Городище Азовского района области на площади около 1 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось труднодоступной местностью.
"В 20.42 мск полная ликвидация на площади 900 квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС.
К тушению пожара привлекались 15 единиц техники и почти 50 человек.