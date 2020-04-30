Лично контактировавшие с Мишустиным пройдут дополнительное тестирование

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зараженный коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее, все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
"Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", - сообщил журналистам пресс-секретарь.
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