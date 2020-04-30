Лично контактировавшие с Мишустиным пройдут дополнительное тестирование

"Очное общение с премьером было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование", - сообщил журналистам пресс-секретарь.