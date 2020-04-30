Пресс-секретарь премьера рассказал, где будет лечиться Мишустин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса в медучреждении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
"Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей", - сказал он, отвечая на вопрос, где Мишустин будет проводить самоизоляцию.
Ранее в четверг Мишустин проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности главы правительства.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова.
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