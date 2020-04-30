Власти Подмосковья рассказали о контроле самоизоляции в праздники

"Впереди майские праздники, нас ждут долгие выходные, многие москвичи приедут в область на дачи, в этой связи для контроля соблюдения режима самоизоляции планируется ежедневно задействовать свыше 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти Московской области. Работа контролеров по выявлению нарушителей в праздничные дни продолжится в усиленном режиме", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что за нарушение требований режима повышенной готовности в Подмосковье действует штраф от 4 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч на должностных лиц и от 200 тысяч на юрлиц.