Власти Подмосковья рассказали о контроле самоизоляции в праздники

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Более 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти ежедневно будут контролировать соблюдение режима самоизоляции в майские праздники в Подмосковье, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Впереди майские праздники, нас ждут долгие выходные, многие москвичи приедут в область на дачи, в этой связи для контроля соблюдения режима самоизоляции планируется ежедневно задействовать свыше 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти Московской области. Работа контролеров по выявлению нарушителей в праздничные дни продолжится в усиленном режиме", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что основные усилия сотрудники надзорных органов направят на обеспечение общественного порядка на улицах муниципалитетов. Также работа ГИБДД продолжится на 84 постах на въездах в города региона, 400 экипажей Росгвардии будут осуществлять патрулирование, в том числе на территориях СНТ.
"МЧС совместно с сотрудниками Мособллеса обеспечат контроль в лесопарковых зонах с целью недопущения несанкционированного разведения костров и организации пикников. Рейды пройдут во всех муниципальных образованиях Московской области, особое внимание уделят густонаселенным городским округам с большим количеством заболевших. Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, будет грозить наказание в виде штрафа", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что за нарушение требований режима повышенной готовности в Подмосковье действует штраф от 4 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч на должностных лиц и от 200 тысяч на юрлиц.
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