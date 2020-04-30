Число заболевших коронавирусом в Израиле приближается к 16 тысячам

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле в четверг возросло на 76 и составило 15 946, три человека скончались, общее число умерших - 222, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на 20.00 четверга, в настоящий момент больны коронавирусом 7163 человека. Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 105, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что в течение дня выздоровели 149 человек, общее число излечившихся составило 8561.
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