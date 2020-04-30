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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T20:47
https://ria.ru/20200430/1570839241.html
Ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем, заявил Собянин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем, заявил Собянин

20:47 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с гастарбайтерами в Москве находится на контроле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Что касается гастарбайтеров, то да, такая проблема есть. Что скрывать, у нас часть строек закрылась, часть торговых центров, их не пускают обратно к себе домой. Они вынуждены находиться в Москве, в Подмосковье и в других регионах. Будем мониторить эту ситуацию, мы смотрим за местами проживания, где они находятся, контролируем поведение", - сказал Собянин, комментируя высказывание о том, что появились видео в интернете, где приезжие рабочие нападают на людей.
Он также отметил, что среди гастарбайтеров, которые находятся в Москве, большое количество заражённых, больных. "Им надо оказывать медицинскую помощь, мы никому не отказываем, чтобы обеспечить им здоровье... Но, конечно, они должны придерживаться закона и норм правопорядка. Любые действия неправомерные будут жёстко пресекаться", - заключил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Давеча одного такого полиция со стрельбой ловила на аля-такси автомобиле. Он ведь даже переводчика потребовал в силу незнания русского. А так конечно да, ситуация с гастарбайтерами под контролем....
30 апреля, 21:01
Sergey Zavaliy
1040102
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