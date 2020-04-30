Ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем, заявил Собянин

Он также отметил, что среди гастарбайтеров, которые находятся в Москве, большое количество заражённых, больных. "Им надо оказывать медицинскую помощь, мы никому не отказываем, чтобы обеспечить им здоровье... Но, конечно, они должны придерживаться закона и норм правопорядка. Любые действия неправомерные будут жёстко пресекаться", - заключил Собянин.