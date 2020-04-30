Ситуация с гастарбайтерами в Москве под контролем, заявил Собянин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с гастарбайтерами в Москве находится на контроле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Что касается гастарбайтеров, то да, такая проблема есть. Что скрывать, у нас часть строек закрылась, часть торговых центров, их не пускают обратно к себе домой. Они вынуждены находиться в Москве, в Подмосковье и в других регионах. Будем мониторить эту ситуацию, мы смотрим за местами проживания, где они находятся, контролируем поведение", - сказал Собянин, комментируя высказывание о том, что появились видео в интернете, где приезжие рабочие нападают на людей.
Он также отметил, что среди гастарбайтеров, которые находятся в Москве, большое количество заражённых, больных. "Им надо оказывать медицинскую помощь, мы никому не отказываем, чтобы обеспечить им здоровье... Но, конечно, они должны придерживаться закона и норм правопорядка. Любые действия неправомерные будут жёстко пресекаться", - заключил Собянин.
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