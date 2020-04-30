В Москве увеличат количество патрулей на майские праздники

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество патрулей на улицах Москвы наращивают, на майские праздники улицы столицы будут патрулировать 13 тысяч сотрудников Росгвардии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В обычные дни у нас на улицы выходило каждый день около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас выходит 9 тысяч . В праздничные выходные будут выходить 13 тысяч. То есть на порядок больше стало полицейских, Росгвардии, которые патрулируют город", - сказал Собянин.
Он также отметил, что уличной преступности стало меньше.
"И за последние три месяца, за апрель данных пока нет, но тоже преступность среди мигрантов уменьшилась. Но так как количество преступлений в любое время - и до пандемии, и после - город большой, количество преступлений исчисляется тысячами, то, конечно, можно многое отснять (видео с преступлениями - ред.), и это будет правдой. Но цифры не говорят о том, что у нас резко выросла преступность, а наоборот. И за счёт того, что мы будем наращивать количество патрулей в Москве, количество людей, которые находятся на улице, меньше, поэтому внимания к ним будет больше", - сказал Собянин.
Он отметил, что в любом случае ситуация управляема.
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