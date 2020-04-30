В Москве увеличат количество патрулей на майские праздники

"В обычные дни у нас на улицы выходило каждый день около 2,5 тысячи патрульных. Сейчас выходит 9 тысяч . В праздничные выходные будут выходить 13 тысяч. То есть на порядок больше стало полицейских, Росгвардии, которые патрулируют город", - сказал Собянин.

"И за последние три месяца, за апрель данных пока нет, но тоже преступность среди мигрантов уменьшилась. Но так как количество преступлений в любое время - и до пандемии, и после - город большой, количество преступлений исчисляется тысячами, то, конечно, можно многое отснять (видео с преступлениями - ред.), и это будет правдой. Но цифры не говорят о том, что у нас резко выросла преступность, а наоборот. И за счёт того, что мы будем наращивать количество патрулей в Москве, количество людей, которые находятся на улице, меньше, поэтому внимания к ним будет больше", - сказал Собянин.