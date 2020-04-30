Воробьев призвал не допустить шумных гуляний на майские праздники

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что все необходимые ограничения на фоне коронавируса будут соблюдаться гражданами в майские праздники, нельзя допустить больших шумных компаний.
"Я очень надеюсь что на все майские праздники мы будем соблюдать все необходимые требования... Меня вчера спрашивали по поводу шашлыков и мангалов: Что вы будете делать, если, вдруг, компании и так далее... Мы не должны допустить, чтобы были компании, шумные гуляния на этих майских праздниках. Над этим работаем", - сказал Воробьев в эфире телеканала 360.
Губернатор напомнил, что "майские праздники - это всегда особая пора, особенно для Подмосковья", обычно в это время в зависимости от погоды, по данным ГУВД и муниципалитетов, в область приезжают 3-3,5 миллиона человек.
"Сейчас, понятно, все, кто имеет свои домики, дачи, поедут в Подмосковье, поэтому большая нагрузка ложится и на муниципалитеты, на глав, на организацию всей жизнедеятельности, быта, на здравоохранение... Газ, электричество, мусор - весь это комплекс работ нами должен быть реализован", - отметил он.
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