Воробьев призвал разобраться, есть ли маски в городах Подмосковья

Губернатор отметил, что уже просил работодателей обеспечить своих сотрудников масками. Эти все тонкости надо обязательно настроить, потому что задача с 12 мая начинать открывать предприятия, добавил он.

"Я прошу вас с коммерческими аптеками тоже в тесном контакте работать... Я дал команду... до конца сегодняшнего дня, четверга, прозвонить в каждую аптеку, убедиться, что маски есть и установить регламент продаж. Если их действительно много, то не нужно ограничивать, если их все-таки по-прежнему ограниченное количество, значит нужно установить стандарт - 10-20 масок, чтобы человеку продавали", - подчеркнул Воробьев.