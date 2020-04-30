Воробьев призвал разобраться, есть ли маски в городах Подмосковья

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дал команду разобраться, есть ли маски в городах Московской области и установить регламент продаж, чтобы человеку продавали 10-20 масок.
"Вы помните, что у нас был полный швах с масками, но сейчас мы усилились по их обеспеченности, насколько я понимаю у нас 300 аптек государственных и 4300 коммерческих... Если быстро расходуются (маски - ред.), нам нужно предусмотреть регламент, я подпишу такую бумагу, что когда человек приходит, он не покупал бы их впрок коробками, а выдавали бы по 10, по 20 масок. Давайте мы внимательно посчитаем, чтобы не получилось так, что человек пришел, а масок нет", - сказал Воробьев в эфире телеканала 360.
Губернатор отметил, что уже просил работодателей обеспечить своих сотрудников масками. Эти все тонкости надо обязательно настроить, потому что задача с 12 мая начинать открывать предприятия, добавил он.
"Я прошу вас с коммерческими аптеками тоже в тесном контакте работать... Я дал команду... до конца сегодняшнего дня, четверга, прозвонить в каждую аптеку, убедиться, что маски есть и установить регламент продаж. Если их действительно много, то не нужно ограничивать, если их все-таки по-прежнему ограниченное количество, значит нужно установить стандарт - 10-20 масок, чтобы человеку продавали", - подчеркнул Воробьев.
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