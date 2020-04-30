Коронавирус подтвердили у 1140 курсантов и слушателей военных вузов

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1140 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 413 человек, в изоляторах по месту службы – 600 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 114 человек, выздоровело – два человека. Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений", - говорится в сообщении.