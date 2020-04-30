Коронавирус подтвердили у 1140 курсантов и слушателей военных вузов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 1140 военнослужащих в высших учебных заведениях Минобороны РФ, 277 случаев выявлены в довузовских учебных заведениях, сообщается в бюллетене на сайте ведомства.
"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 1140 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 413 человек, в изоляторах по месту службы – 600 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 114 человек, выздоровело – два человека. Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений", - говорится в сообщении.
Кроме того, коронавирус подтвержден у 283 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники. Добавляется, что в госпиталях Минобороны России находятся 26 человек, в изоляторах учебных заведений – ни одного, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, в домах отдыха МО РФ – 247 человек, а выздоровел - один человек.
Отмечается, что среди гражданского персонала ВС РФ 285 человек проходят лечение. Из них в госпиталях Минобороны России – 30 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 32 человека, изолированы на дому – 210 человек, в домах отдыха Минобороны России – 13 человек, и выздоровели 10 человек за весь период.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.