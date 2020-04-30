Воробьев: у МО месячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть практически месячный запас средств индивидуальной защиты для медиков и лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы такое количество денег и ресурсов (самолетов, машин) направили на покупку СИЗ, что сейчас у нас не недельный запас, а практически месячный – и СИЗ, и лекарства", – отметил глава региона.

Он добавил, что областной минздрав занимается тем, чтобы амбулаторно была понятная доставка: лечащий врач назначает – лекарства доставляют.

По словам директора государственной аптечной сети "Мособлмедсервис" Ирины Полетыкиной, среди доставляемых препаратов – "Гидроксихлорохин", "Интерферон", "Лопинавир", "Ритонавир", "Тоцилизумаб" и "Инфибета". Платить за медикаменты не надо. Обеспечение бесплатное.

"Если пациент в легкой степени ковид-инфекции, он лечится на дому. Вызов делается в поликлинику, врач приходит к пациенту на дом и приносит с собой препараты", – объяснила фармацевт.