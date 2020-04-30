Помпео приветствует решение Германии запретить "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что приветствует решение Германии запретить ливанское движение "Хезболлах", которое признано террористическим в США и ряде других стран.
"Мы благодарны Германии за всеобъемлющий запрет "Хезболлах" и за принятие твердых мер против тех, кого подозревают в поддержке "Хезболлах", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Госсекретарь США заявил, что Германия присоединилась к растущему числу стран, которые отказываются признавать политическое крыло "Хезболлах". По его словам, это поможет сократить "пагубное влияние" Ирана, поддержкой которого пользуется движение.
Помпео вновь обвинил "Хезболлах" в убийствах граждан США и других стран.
Ранее движение "Хезболлах" было запрещено в Великобритании, непризнанном Косово, а также в нескольких латиноамериканских странах.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в четверг запретил деятельность ливанского движения "Хезболлах" в стране.
В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность "Хезболлах" в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в ФРГ насчитывается около тысячи сторонников движения, и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крылом ливанского движения.
Кроме того, депутаты настаивали, чтобы правительство совместно с международными партнерами предпринимало меры по снижению влияния "Хезболлах" на Ближнем Востоке, "особенно в Сирии". При этом они просили запретить только деятельность движения, но не само движение как таковое, поскольку наличие "общественно-организационных структур "Хезболлах" в Германии" не установлено (не существует движения как юридического лица).