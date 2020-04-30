Помпео приветствует решение Германии запретить "Хезболлах"

"Мы благодарны Германии за всеобъемлющий запрет "Хезболлах" и за принятие твердых мер против тех, кого подозревают в поддержке "Хезболлах", - говорится в письменном заявлении Помпео.

В декабре прошлого года бундестаг призвал федеральное правительство ввести запрет на деятельность "Хезболлах" в Германии. Депутаты поясняли необходимость этого тем, что в ФРГ насчитывается около тысячи сторонников движения, и страна используется организацией как место для укрытия боевиков и логистический центр. Также политики призывали к тому, чтобы правительство перестало проводить линию разграничения между политическим и военизированным крылом ливанского движения.