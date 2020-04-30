Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сегодня мы работаем с мощными системами, внедряем мощные системы на венозную кровь для того, чтобы по антителам определить - болел человек или нет, болеет или не болеет. Надеюсь, что в течение недели-двух эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве. И система - и объем, и качество - тестирования значительно улучшится. Те системы, которые мы будем внедрять у себя в поликлиниках и в государственных учреждениях, они все будут бесплатные", - сказал он.
Мэр отметил, что "мы все государственные тесты делаем всем бесплатно и будем делать бесплатно". "В Москве есть первые экспресс-тесты, мы апробировали их, первые 100 тысяч были израсходованы для скрининга медработников", - добавил Собянин.
По распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.