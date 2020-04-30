Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели

"Сегодня мы работаем с мощными системами, внедряем мощные системы на венозную кровь для того, чтобы по антителам определить - болел человек или нет, болеет или не болеет. Надеюсь, что в течение недели-двух эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве. И система - и объем, и качество - тестирования значительно улучшится. Те системы, которые мы будем внедрять у себя в поликлиниках и в государственных учреждениях, они все будут бесплатные", - сказал он.