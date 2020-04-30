Собянин допустил снятие ограничений после майских праздников

"Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, то, конечно, мы это сделаем, но если нет – значит, нет", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что это зависит не только от правительства, но и от всех людей, "поведения и четких предписаний". "Это наша общая ответственность. И в конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат. Я надеюсь, что результаты будут положительными", - добавил мэр.